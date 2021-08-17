Şehit Teğmen’in baba ocağında helallik alındı!

Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde görev yapan Piyade Teğmen İsmail Can Softa(24) teröristlerin alçakça tuzakladığı patlayıcı sonrasında şehit düşmüştü. Sivil hayatında Üniversteden iktisat mezunu olan ve ikinci liğ hakemliği yapan ailenin tek erkek evladı olan İsmail Can Softa'nın Kağıthane'deki baba evinin önüne taziye çadırı kuruldu, evin olduğu sokağa ve şehidin evine Türk Bayrakları asıldı.

Şehit Teğmen İsmail Can Softa'nın Türk bayrağına sarılı naaşı helallik için dün saat 11.30'da baba ocağına getirildi. Naaşın evin önüne gelmesi ile birlikte anne Melek , abla Müberra, baba Rağıp Softa ve kız arkadaşı naaşa sarılarak gözyaşı döktü.





Oğlu şehit olan emekli Astsubay Ragıp Softa acının büyük olduğunu şehitlik makamına eriştiği için mutlu olduklarını belirterek oğlunu son yolculuğuna uğurladı.





Üniversiteden mezun olduktan sonra futbol hakemliği yapan İsmail Can Softa 3 aydır yurt dışı operasyonlarında görev yapıyordu. Şehidin naaşı baba evinin olduğu mahalleye getirilerek helallik istendikten sonra son yolculuğuna uğurlanmak üzere resmi törenin yapılacağı Levent Afet Yolal Camii'ne götürüldü. Kılıınacak öğle namazına mütakip cenaze namazı sonrasında Şehit Teğmen İsmail Can Softa Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verilecek.