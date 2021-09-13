Son dakika haberi... AK Parti MYK toplantısı sona erdi! Sözcü Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar

ÖMER ÇELİK AÇIKLAMALARDA BULUNUYOR

Toplantının sona ermesinin ardından kameraların karşısına geçen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor. Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde...

"Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti üçüncü yılına girdi. Hakkari, Şırnak, İzmir ve Muş'ta da aileler vicdan nöbetini tutmaya devam ediyor. Diğer illerdeki anneler de gündemimizdedir.

"EREN OPERASYONLARI 15 BÖLGEDE SÜRÜYOR"

Terörle mücadele operasyonları güçlü bir şekilde devam ediyor. Eren operasyonları 15 bölgede sürüyor. TSK'nın Irak'ın kuzeyinde başlattığı Pençe operasyonları da devam ediyor. İnsanlık düşmanı yapı olan terör karşı yapılan mücadele sorumluluğumuzdur.

"130 TERÖR EYLEMİ ENGELLENMİŞTİR"

Güvenlik güçlerimiz bu sene ülkemizde 130 terör eylemi engellenmiştir. Engellenen 130 eylem karşısında kararlı mücadele veren güvenlik güçlerimize teşekkür ediyoruz. Terör örgütünün üst düzey yöneticilerine yönelik operasyonlar da devam ediyor.