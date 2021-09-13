Video Haber Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar | Video

Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar | Video

Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar | Video
13.09.2021 | 21:51

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar | Video 57:29
Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar | Video 13.09.2021 | 21:51
13 Eylül koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum tablosu | Video 01:51
13 Eylül koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum tablosu | Video 13.09.2021 | 19:26
Halkın sağlığını askıya aldınız! Hamidiye suyunun ruhuna dokunmasaydınız | Video 02:17
"Halkın sağlığını askıya aldınız! Hamidiye suyunun ruhuna dokunmasaydınız" | Video 13.09.2021 | 19:18
Yavuz Donat | Anadolu yollarında 05:52
Yavuz Donat | Anadolu yollarında 13.09.2021 | 18:26
Mehmet Barlas | İçi boş spekülasyonlar 02:13
Mehmet Barlas | İçi boş spekülasyonlar 13.09.2021 | 17:34
Bahçelievler’de fabrika yangını | Video 00:55
Bahçelievler’de fabrika yangını | Video 13.09.2021 | 17:24
Engin Ardıç | Haydi size güle güle 03:08
Engin Ardıç | Haydi size güle güle 13.09.2021 | 16:47
Başkan Erdoğan’dan Şişecam Polatlı Fabrikası açılış töreninde önemli açıklamalar | Video 24:42
Başkan Erdoğan'dan Şişecam Polatlı Fabrikası açılış töreninde önemli açıklamalar | Video 13.09.2021 | 16:12
Başkan Erdoğan TOGG için tarih verdi ve ekledi Dünyanın 1 numarası olacağız | Video 01:24
Başkan Erdoğan TOGG için tarih verdi ve ekledi "Dünyanın 1 numarası olacağız" | Video 13.09.2021 | 16:21
Başkan Erdoğan Ankara’da. Afetzedelere dev destek | Video 04:35
Başkan Erdoğan Ankara'da. Afetzedelere dev destek | Video 13.09.2021 | 15:26
Başkan Erdoğan: 2023 hedeflerimizi tıpkı milli mücadele gibi küresel senaryolara karşı başkaldırıdır 23:16
Başkan Erdoğan: 2023 hedeflerimizi tıpkı milli mücadele gibi küresel senaryolara karşı başkaldırıdır 13.09.2021 | 14:40
PKK/KCK’nın sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi | Video 00:17
PKK/KCK'nın sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi | Video 13.09.2021 | 11:19
Millet İttifakı’nda çatlak! HDP’den Kendi yolumuza gideceğiz mesajı | Video 03:08
Millet İttifakı'nda çatlak! HDP'den "Kendi yolumuza gideceğiz" mesajı | Video 13.09.2021 | 11:14
Uzak Doğu’dan yayılan ’K-Pop’ tehlikesi! Gençleri cinsiyetsizliğe mi yöneltiyor? 05:37
Uzak Doğu'dan yayılan 'K-Pop' tehlikesi! Gençleri cinsiyetsizliğe mi yöneltiyor? 13.09.2021 | 10:51
Evlat nöbeti tutan ailelerden Davutoğlu’na tepki | Video 00:26
Evlat nöbeti tutan ailelerden Davutoğlu'na tepki | Video 12.09.2021 | 16:56
Bakan Özer: Covid-19 salgını ortamında en güvenli ortam okullardır | Video 05:11
Bakan Özer: "Covid-19 salgını ortamında en güvenli ortam okullardır" | Video 12.09.2021 | 14:02
İmamoğlu’nun Özel Kalemiyim dedi, otomobili taş yağmuruna tuttu | Video 01:04
"İmamoğlu'nun Özel Kalemiyim" dedi, otomobili taş yağmuruna tuttu | Video 12.09.2021 | 08:55
Selanik’te hükümet karşıtı gösteriler: Polis ve protestocular çatıştı | Video 04:30
Selanik'te hükümet karşıtı gösteriler: Polis ve protestocular çatıştı | Video 11.09.2021 | 23:40
Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş’ta gençlerle bir araya geldi: Davamızı yüreklere nakşetmenin en iyi yolu şiirdir | Video 40:32
Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş'ta gençlerle bir araya geldi: Davamızı yüreklere nakşetmenin en iyi yolu şiirdir | Video 11.09.2021 | 21:56
Son dakika: 11 Eylül koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum... | Video 01:47
Son dakika: 11 Eylül koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum... | Video 11.09.2021 | 20:44

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Saat 18:55'te parti genel merkezinde başlayan toplantı, sona erdi. Toplantının ardından kameralar karşısına geçen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Siyasetteki laiklik tartışmasına değinen Ömer Çelik, "Sayın Resul Tosun'un da Engin Özkoç'un da ifadelerine katılmıyoruz. Kesinlikle çıkartılamaz. Laiklik etrafımızdaki coğrafyaya baktığımızda barışı sağlayan bir mekanizma. Biz laiklik prensibinin Anayasa'da korunması gerektiğini düşünüyoruz." dedi. Edremit'teki skandal törenle ilgili de konuşan Çelik, "Tam bir zekasızlık örneği." ifadelerini kullandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA