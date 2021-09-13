Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar | Video

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Saat 18:55'te parti genel merkezinde başlayan toplantı, sona erdi. Toplantının ardından kameralar karşısına geçen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Siyasetteki laiklik tartışmasına değinen Ömer Çelik, "Sayın Resul Tosun'un da Engin Özkoç'un da ifadelerine katılmıyoruz. Kesinlikle çıkartılamaz. Laiklik etrafımızdaki coğrafyaya baktığımızda barışı sağlayan bir mekanizma. Biz laiklik prensibinin Anayasa'da korunması gerektiğini düşünüyoruz." dedi. Edremit'teki skandal törenle ilgili de konuşan Çelik, "Tam bir zekasızlık örneği." ifadelerini kullandı.