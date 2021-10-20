Son dakika magazin haberi: Özcan Deniz’e eski eşi Feyza Aktan’dan tokat! Kıyafetlerini parçaladı...

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, eski eşinden dayak yedi. Olay 15 Eylül günü yaşandı. Özcan Deniz, boşandığı eşi Feyza Aktan'dan olan çocuğu Kuzey Deniz'in okulundan arandı. Okul müdürü, ünlü şarkıcıya oğlunun okula gelmediğini söyledi. Bunun üzerine eski eşinin evine giderek oğlunu görmek isteyen Özcan Deniz, oğlunun halen pijamalarla olduğunu gördü. İkili arasında tartışma yaşandı.
DARP EDİLDİ
İddiaya göre, Özcan Deniz'in oğlu babasına gelmek istediğinde ise Feyza Aktan öfke patlaması yaşadı. Önce eski eşine tokat atan genç kadın, ardından Deniz'in kıyafetlerini parçaladı.
Evden çıkarak kendisine gelmek isteyen oğlunu ise kolundan tutarak çektiği sırada yine iddiaya göre küçük çocuk kafasını kapıya çarptı. Bunun üzerine polis merkezine giderek şikayetçi olan Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan ile tartıştıklarını kendisini darp ettiğini ve ablası Eda Aktan'ın da kendisine hakaret ettiğini ileri sürdü.
KARAKOLA KOŞTU
Olayla ilgili ifadesine başvurulan Feyza Aktan, Özcan Deniz'in eve gelerek kendisine çocuğu neden okula götürmediğini sorduğunu, kendisinin de, "Bugün senin görüş günün, sana sabah mesaj attım neden cevap vermedin? Okula bugün senin götürmen gerekiyor" diyerek durumu anlattığını, bunun üzerine Özcan Deniz'in saldırgan tavırlar sergilediğini ifade etti.
Kendisini ve oğlunu korumak için Deniz'e tokat attığını kabul eden Aktan, ablası Eda Aktan'ın da duruma şahit olduğunu anlattı. Eda Aktan da sinirle Özcan Deniz'e bağırdığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.