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Giriş Tarihi: 20.10.2021 09:01 Son Güncelleme: 20.10.2021 09:12

Son dakika magazin haberi: Özcan Deniz'e eski eşi Feyza Aktan'dan tokat! Kıyafetlerini parçaladı...

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Son dakika magazin haberi: Özcan Deniz’e eski eşi Feyza Aktan’dan tokat! Kıyafetlerini parçaladı...

Özcan Deniz ile olaylı şekilde ayrıldığı eşi Feyza Aktan yine birbirine girdi. Magazin gündemine son dakika olarak düşen magazin haberine gör; şarkıcı Özcan Deniz, çocuğunu görmek için gittiği eski eşinin evinde tartışma yaşadı. Tartışma sırasında eski eşinden tokat yiyen ünlü şarkıcının bir de kıyafetleri parçalandı. Olayla ilgili şikayetçi olan şarkıcı Özcan Deniz'in ihbarı sonrası soruşturma başlatıldı. İşte Özcan Deniz ile eski eşi Feyza Aktan arasında çıkan kavganın ayrıntıları...

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, eski eşinden dayak yedi. Olay 15 Eylül günü yaşandı. Özcan Deniz, boşandığı eşi Feyza Aktan'dan olan çocuğu Kuzey Deniz'in okulundan arandı. Okul müdürü, ünlü şarkıcıya oğlunun okula gelmediğini söyledi. Bunun üzerine eski eşinin evine giderek oğlunu görmek isteyen Özcan Deniz, oğlunun halen pijamalarla olduğunu gördü. İkili arasında tartışma yaşandı.

DARP EDİLDİ

İddiaya göre, Özcan Deniz'in oğlu babasına gelmek istediğinde ise Feyza Aktan öfke patlaması yaşadı. Önce eski eşine tokat atan genç kadın, ardından Deniz'in kıyafetlerini parçaladı.

Evden çıkarak kendisine gelmek isteyen oğlunu ise kolundan tutarak çektiği sırada yine iddiaya göre küçük çocuk kafasını kapıya çarptı. Bunun üzerine polis merkezine giderek şikayetçi olan Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan ile tartıştıklarını kendisini darp ettiğini ve ablası Eda Aktan'ın da kendisine hakaret ettiğini ileri sürdü.

KARAKOLA KOŞTU

Olayla ilgili ifadesine başvurulan Feyza Aktan, Özcan Deniz'in eve gelerek kendisine çocuğu neden okula götürmediğini sorduğunu, kendisinin de, "Bugün senin görüş günün, sana sabah mesaj attım neden cevap vermedin? Okula bugün senin götürmen gerekiyor" diyerek durumu anlattığını, bunun üzerine Özcan Deniz'in saldırgan tavırlar sergilediğini ifade etti.

Kendisini ve oğlunu korumak için Deniz'e tokat attığını kabul eden Aktan, ablası Eda Aktan'ın da duruma şahit olduğunu anlattı. Eda Aktan da sinirle Özcan Deniz'e bağırdığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Son dakika magazin haberi: Özcan Deniz'e eski eşi Feyza Aktan'dan tokat! Kıyafetlerini parçaladı...
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