Başkan Recep Tayyip Erdoğan
, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) tarafından Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde düzenlenen 4. Uluslararası Necmettin Erbakan ve Milli Görüş Sempozyumu'na video mesaj gönderdi. Başkan Erdoğan'ın TBMM Başkanı Mustafa Şentop
, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
, Saadet Partisi
Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
, ESAM Genel Başkanı Recai Kutan
'ın da konuşma yaptığı sempozyumda gösterilen video mesajındaki konuşmasının satırbaşları şöyle:
HAK DAVADA ZERRE OLMAYI TERCİH ETMİŞTİR:
Merhum Erbakan hocamız hep rüzgara karşı yürümesine rağmen, hiçbir zaman yılmadı. Kendi ifadesiyle 'Batıl bir davada zirve olmaktansa, hak olan davada zerre olmayı' tercih etti. 'Yeniden Büyük Türkiye' ve 'Yeni Bir Dünya' idealleriyle sembolleştirdiği davasına son nefesine kadar sahip çıktı.
İDEALLERİNİN ÖNEMLİ KISMINI GERÇEKLEŞTİRDİK:
Merhum Erbakan'ın hayalini kurduğu, uğruna ömrünü adadığı, çile çektiği ideallerinin önemli bir kısmını hamdolsun son 19 yılda gerçekleştirdik. 28 Şubat döneminin adaletsizliklerini ortadan kaldırarak, kılık-kıyafet üzerindeki yasaklara son verdik. İmam Hatip okullarının kapısına vurulan prangaları parçalayıp attık. Üniversiteleri evlatlarımızın tamamına açtık. Erbakan'ın milli iradenin egemenliğinde vazgeçilmez gördüğü başkanlık sistemini ülkemize kazandırdık. Ayasofya'yı yeniden ibadete açarak mümin gönüllerle buluşturduk. Savunma sanayiinde ihraç eden bir ülke konumuna geldik. Filistin meselesi başta olmak üzere İslam dünyasının kanayan yaralarına daima merhem olmaya çalıştık. Erbakan'ın hayali olan büyük ve güçlü Türkiye'yi kurana kadar durmayacağız.