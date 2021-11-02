KOMBASSAN’ın kurucusu koronaya yenik düştü

ESKİ KOMBASSAN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Bayram
(70), koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 8 gün önce de eşi Emine Bayram
'ın (68) koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi. 1989 yılında KOMBASSAN Holding'i kuran ve uzun süre holdingin yönetim kurulu başkanlığını yapan Haşim Bayram, koronavirüs nedeniyle eşi ile birlikte hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alındı. Emine Bayram, 23 Ekim günü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tedavisi süren Haşim Bayram da önceki akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Kimya yüksek mühendisi de olan Bayram, birçok lisede öğretmenlik yapmış, bazı sanayi tesisi ve kuruluşlarında da mühendis olarak görev almıştı. Bayram'ın cenazesi Hacıveyis Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Üçler Mezarlığı
'na defnedildi. KOMBASSAN Holding'in adı 2017 yılında Bera Holding
olarak değiştirilmişti.