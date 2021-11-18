TOGG’dan heyecanlandıran paylaşım! Geri sayım başladı...

BOYA TESİSİNDE 14 BİN 500 TON ÇELİK MONTAJI YAPILDI

Boya tesisinde 14 bin 500 ton çelik montajı yapıldı, 33 bin metrekare çatı panel montajı tamamlandı. 16 bin 734 metrekare kör kalıp montajı yapıldı ve üretim hattı boya tankları yerleştirilmesi tamamlandı.

Gövde tesisinde ise 5 bin 350 ton çelik montajı yapıldı, 36 bin metrekare çatı panel montajı tamamlandı ve 28 bin metrekare kör kalıp montajı yapıldı.