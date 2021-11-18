TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım! Ve geri sayım başladı | Video

Yaklaşık 1 milyon 200 bin metrekarelik açık alan üzerine kurulacak tesis, akıllı ve çevre dostu unsurları aynı çatı altında buluşturuyor. Türkiye'nin Otomobili'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada ,"TOGG Gemlik'te hedefe adım adım yaklaşıyoruz. Boya, gövde, montaj tesislerimiz ve altyapı çalışmalarımız, planlarımız doğrultusunda devam ediyor. Tesisimizin seri üretime geçiş hazırlığında geri sayım başladı." sözlerine yer verildi.