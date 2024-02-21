Tarihi anlar: KAAN gökyüzünde! Ankara semalarında ilk uçuşunu yaptı | Video

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen milli muharip uçağı KAAN, Ankara semalarında ilk uçuşunu yaptı. SABAH’ın ulaştığı bilgilere göre, Mürted havalimanından kalkan Milli Muharip Uçağı, bir süre uçuş yaptıktan sonra başarıyla tekrar üssüne döndü. Milli Muharip Uçağı semalarda süzüldüğü gün tarihe geçti.