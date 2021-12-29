SON DAKİKA: Pirinkayalar Tüneli açılıyor! Başkan Erdoğan’dan törende önemli açıklamalar

"HEDEFİMİZ 10 BÜYÜK EKONOMİ ARASINA GİRMEK"

Ülkemizin bölünmüş yol uzunluğunu 6 bin 100 KM'den 28 bin KM'ye çıkardık.

Aşılmadık dağlar, geçilmedik nehirler bırakmadık. Havalimanlarımızın sayısını 56'ya çıkartarak ülkemizin her köşesini bu hizmete ulaştırdık. Ülkemizin çehresini değiştirdik. Bu yatırımları sadece gösteriş olsun diye mi yaptık. Bütün bunları altyapı olarak planladık ve hayata geçirdik. Türkiye gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında en modern altyapıya sahip ülkedir. Türkiye bu altyapısı ile hedeflerine kararlılık ile ilerlemektedir. Hedefimiz ülkemizi en büyük 10 ekonomi arasına sokarak küresel ölçekte daha söz sahibi bir ülke haline getirmektir.