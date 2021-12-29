Son Dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Pirinkayalar Tüneli'nin açılışına video mesajla katıldı | Video
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SON DAKİKA HABERİ: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Artvin ve Erzurum'u birbirine bağlayan Pirinkayalar Tüneli'nin açılışına video konferans ile katıldı. Erdoğan yaptığı açıklamada, "Burada sadece bir tünel açmıyoruz, Türkiye'nin aydınlık geleceğine giden kutlu yürüyüşün bir adımını atıyoruz. Tüm milletimizi bu kutlu yürüyüşte yer almaya davet ediyorum." dedi.