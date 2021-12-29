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Giriş Tarihi: 29.12.2021 09:42 Son Güncelleme: 29.12.2021 09:47

SON DAKİKA | Keskin ve dar virajlar tarih oluyor! Türkiye'yi Kafkasya'ya bağlayacak tünel açılıyor

SON DAKİKA | Keskin ve dar virajlar tarih oluyor! Türkiye’yi Kafkasya’ya bağlayacak tünel açılıyor

Son dakika haberler...Yapımına 2017 yılında başlanan 2 bin 272 metre uzunluğundaki Pirinkayalar Tüneli tamamlandı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’yu Doğu Karadeniz’e bağlayan Pirinkayalar Tüneli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferansla katılacağı törenle bugün açılıyor.

Son dakika haberi...Birçok ölümlü kazaya neden olan Erzurum-Artvin arasındaki Pirinkayalar Geçidi artık tünelle aşılacak. Böylece bölgedeki keskin ve dar virajlar tarih olmuş olacak.

Yapımına 2017 yılında başlanan Pirinkayalar Tüneli tamamlandı. Sürücülere rahat nefes aldıracak tünel, ulaşımda sağladığı kolaylıkla Doğu Anadolu'yu Erzurum-Artvin güzergahından Doğu Karadeniz'e, Türkiye'yi de Gürcistan üzerinden Kafkaslar'a bağlayacak.

SÜRÜCÜLERİN ÇİLESİ SON BULACAK

Erzurum'un Uzundere ilçesinde bulunan geçitteki 36 keskin viraj artık sürücüleri zorlamayacak. İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, tünelle ilgili şunları söyledi:

"Tünelle hem kazalar azalacak hem de yoğun kar yağışında yolun kapanma durumu ortadan kalkmış olacak."

YAKITTAN DA TASARRUF EDİLECEK

Tünel, bağlantı yolları ile birlikte ulaşımda konforu sağlayacak. Yolculuk süresi 20 dakika kısalacak. Tek tüp olarak inşa edilen Pirinkayalar Tüneli 2 bin 272 metre uzunluğunda. Tek tüpten oluşan tünel projesinin toplam uzunluğu 1070 metrelik bağlantı yoluyla 3,34 kilometreye ulaşıyor.

Tünelin trafiğe açılması ile Erzurum-Artvin arasındaki yol 685 metre kısalacak. Böylece yıllık toplam 17,6 milyon lira tasarruf edilecek ve karbon salımı 230 ton azalacak.

BAŞKAN ERDOĞAN VİDEO KONFERANSLA KATILACAK

Pirinkayalar Tüneli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla katılacağı törenle bugün hizmete açılacak.

Pirinkayalar Tüneli'nin inşasında, yörenin sahip olduğu yüksek turizm potansiyeli ve tünel güzergahının 1. derecede doğal sit alanı içerisinde kalması nedeniyle yüksek hassasiyet gösterilirken, projede özel imalatlara yer verildi.

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SON DAKİKA | Keskin ve dar virajlar tarih oluyor! Türkiye'yi Kafkasya'ya bağlayacak tünel açılıyor
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