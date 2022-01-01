Giriş Tarihi: 1.1.2022

Hedefimiz güven ve istikrar iklimi KORAY TAŞDEMİR

Başkan Erdoğan: Amacımız vatandaşlarımız ve iş insanlarımızın 1 ay, 6 ay, 1 yıl ve 3 yıl sonralarını görebileceği bir güven ve istikrar iklimi oluşturmaktır. Yılbaşından itibaren kur, makul bir seviyede istikrar kazanacak