Son dakika haberi | Başkan Erdoğan’a yönelik küstah sözler sarfetmişti! Sedef Kabaş gözaltına alındı

KÜSTAH İFADELER

Sedef Kabaş, "Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur" gibi küstah ifadeler kullanmıştı.

Sedef Kabaş'ın ahlaksız sözlerine soruşturma

Sedef Kabaş'tan küstah sözler: Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etti