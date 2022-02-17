Elazığ Belediyesi 124 bin 334 kilogram atık yağı ekonomiye kazandırdı

Elazığ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından "Sıfır Atık Projesi" kapsamında yürütülen çalışmalar doğrultusunda; mahalle muhtarlıkları, siteler, kurum ve kuruluşlar gibi halkın ortak kullanım alanlarına yerleştirilen yağ toplama bidonlarında toplanan atık yağlar geri dönüşüme kazandırılıyor. Çalışmalar kapsamında ayrıca evlerde biriktirilen 5 litrelik atık yağlar, 153 Beyaz Masa ile irtibata geçilmesi halinde ekipler tarafından evlerden alınıyor. Geçtiğimiz ağustos ayında, toplumda sıfır atık bilincinin yaygınlaşmasına katkı sağlamak hedefiyle başlatılan kampanya özellikle ev hanımlarından yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Yürütülen kampanyayla toplanan yağlar ekipler tarafından bizzat evlerden alınırken, her 5 litrelik atık bitkisel yağ için, bulaşık deterjanı ve süngerden oluşan ikili temizlik seti hediye ediliyor.



Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, çevreyi korumak ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla geri dönüşüm çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğü ifade edilerek, "Bir litre bitkisel atık yağın 1 milyon litre içme suyunu kirlettiği gerçeği, evlerde lavabolara dökülen atık yağların yer altı su kaynaklarına ve toprağa verdiği zararı net bir şekilde ortaya koymaktadır. Atık yağlar toplanarak doğaya verilen zararın önüne geçilirken aynı zamanda toplanan atık yağlar biyodizele dönüştürülerek ekonomiye kazandırılıyor. Vatandaşlarımızın da göstereceği hassasiyetle çevre kirliliğinin önüne geçmek mümkün olacaktır. Vatandaşlarımızın bu konuya duyarlı davranmalarını önemle rica ediyoruz." denildi.