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Giriş Tarihi: 10.3.2022

Bizim kahramanımız Türkiye

MERVE BİLKAY MERVE BİLKAY
SAFFET AZAK SAFFET AZAK
Bizim kahramanımız Türkiye
Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 14'üncü güne girildi. Savaşın gölgesinde tahliyeler sürerken, bu tahliyeler geride binlerce hikayeyi barındırıyor. İşte Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarından izlenimler: 70 yaşındaki Aytaç amca Karabağ gazisi. Ukrayna'da okuyan kızının sınav gününe savaş denk gelince hiç düşünmeden kızını kurtaran, sığınaktaki insanlara maddi manevi yardım eden bir kahraman... Aşçı Hüseyin down sendromlu oğlunun kahramanı. Sanki dünyada hiç savaş yokmuşçasına gülümseyen Misha, "Babam benim kahramanım" diyor... Gözleri barış yeşili olan Anya kızlarının kahramanı. Küçük kızı Abida, "Annem bana 'savaşa hayır' demeyi öğretti" diyor mutlulukla... Sahra Küçük henüz 16 yaşında bir lise öğrencisi fakat vatanseverliği, duyarlılığı ve farkındalıkları yetişkinlere taş çıkaracak cinsten. Sahra, "Bizim kahramanımız Türkiye" diyor ve ekliyor: Yollarda çok korktuk. Ama sınır kapılarında bizi bekleyen Türk hükümeti görevlileri ve sivil toplum kuruluşları vardı. Türk olmak demek dünyanın hiçbir yerinde kendini yalnız hissetmemek demektir

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Bizim kahramanımız Türkiye
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