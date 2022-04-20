Üniversiteli İrem, diş tedavisinde çıktıktan dakikalar sonra hayatını kaybetti

Çorum Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi İrem Arin, çektiği diş ağrısı üzerine arkadaşıyla birlikte Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne gitti. Diş tedavisinin ardından merkezden ayrılan İrem Arin, arkadaşıyla birlikte Gazi Caddesi üzerinden yürüyerek yurda gitmek istedi. Ancak ağız ve diş sağlığı merkezinden çıktıktan bir süre sonra İrem Arin, bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Yanında bulunan arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine 112 ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi taraf1ından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan İrem Arin, daha sonra durumunun acil olması nedeniyle yakınlarında bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. İrem Arin burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Üniversiteli İrem'in kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından netlik kazanacak.