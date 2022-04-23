Başkan Erdoğan yakından takip ediyor! Anlamlı proje için geri sayım başladı...

Proje, Akıllı köyde tarımsal faaliyetlerin restorasyonu ve geliştirilmesi için uygun koşulların yaratılması amacıyla bir kamu çiftliğinin kurulmasını öngörülüyor. "Akıllı Köy" projesinin uygulaması konut, imalat, sosyal hizmetler, "akıllı tarım" ve alternatif enerji olmak üzere 5 bileşen üzerinden gerçekleştiriliyor. Bu köylerde modern okullar, kreşler, poliklinikler ve e-devlet merkezleri inşa ediliyor ve turizm altyapısı oluşturuluyor. Tüm konutların, sosyal tesislerin, idari ve kamu binalarının, tarımsal ürünlerin işlenmesi ve üretilmesi sürecinin alternatif enerji kaynakları ile sağlanması planlanıyor.