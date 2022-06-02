Küçük Eşref akıl almaz kazaya kurban gitti: Katil şantiye ruhsatsız çıktı

Olay Eyüpsultan Merkez Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre geçen hafta 11'inci yaşına giren Eşref Güneş, yeni aldığı doğum günü pastasını arkadaşlarıyla paylaşmak için Gümüşsuyu İlkokulu'na gitti. Burada arkadaşlarıyla vakit geçiren Eşref Güneş, eve dönmek için yola koyuldu. Minik Eşref, yürüyeceği mesafeyi kısaltmak için evinin yakınında bulunan şantiyenin içerisindeki kestirme yolu tercih etti. Dar yoldan yürümeye başlayan Eşref Güneş tam bu esnada dengesini kaybetti, bayır aşağı yuvarlanarak metrelerce aşağıda bulunan temel çukurunun içine düştü. Kolonlardaki demirlere saplanan minik Eşref feci şekilde yaşamını yitirdi.





İNŞAAT RUHSATSIZ ÇIKTI MÜTEAHHİT ADLİYEDE

Yaşanan olaya ilişkin Eyüpsultan Belediyesi'nden yapılan açıklamada "Müteahhit firma tarafından, yasal yolları tamamlanmadan ruhsatsız olarak başlatılan inşaat alanında bu elim hadise meydana gelmiştir. Kazayla ilgili başlattığımız incelememiz devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. Öte yandan gözaltına alınan müteahhidin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

MİNİK EŞREF POLİS OLACAKTI

Otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan minik Eşref'in cansız bedeni, cenaze töreni için bugün ikindi namazına müteakip Eyüp Sultan Camii'ne getirildi. Minik Eşref'in annesi cenazede fenalaşarak hastaneye kaldırılırken, babası Fesih Güneş ise dakikalarca oğlunun tabutu başında gözyaşı döktü. İhmal kurbanı olan minik Eşref cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

PASTASINI PAYLAŞMAYA GİTTİ

Baba Fesih Güneş: İhmal var. İnşaatta hiçbir şey yok, sac yok. Bu tamamen ihmal. Diyecek hiçbir şeyim yok. Pasta aldım, arkadaşlarıma pasta götüreyim, yiyeyim dedi. Geçen hafta doğum günüydü. Keşke işe gitmeseydim, onun peşini bırakmasaydım, yapamadım. Kendimi de haksız buluyorum" ifadelerini kullandı.





İNSAN HAYATI ÇOK UCUZ

Amca Mehmet Güneş "Okulda top oynamaya gitmiş, dönerken inşaatın açıkta olması nedeniyle kestirme olsun diye oraya girmiş. Oradan geçerken ayağı kaymış, temel çukuruna düşmüş. Temel de yeni atılmış, temelin demirleri dışarıda düşünce demirler boğazına saplanmış. Olay yerinde hayatını kaybetmiş. İleride polis olacağım diyordu. İnsan hayatına önem verilse o inşaatın çevresi kapatılırdı. Bunu ne denetleyen belediye var ne zabıta var. İnsan hayatı çok ucuz annesi perişan halde, ailesi perişan halde, biz de perişanız. Dün yaşayan çocuğumuz birilerinin ihmalkarlığı yüzünden bugün yok" ifadelerini kullandı.



