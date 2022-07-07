Tahliye olan Azra: Ailenizden gizlemeyin

KARS'IN Arpaçay ilçesinde Azra E. (18) 28 Şubat'ta, kendisini 3 yıldır taciz eden ve kaçırmakla tehdit eden evli, 3 çocuk babası Birdal Doğan'ı silahla öldürünce tutuklanmıştı. 12 yıla kadar hapsi istenen genç kız önceki gün çıktığı mahkemede tahliye oldu. Cezaevinden çıkan Azra E. "Ben yaşadıklarımı ortalık karışmasın diye söylemedim. Ailemi düşündüm kendimi düşündüm, ama çok pişmanım. Keşke zamanında söyleseydim. Benim durumumda olan bir çok insan olabilir. Sakın korkmayın. Ailenizle paylaşın. İnşallah Hukuk Fakültesi okuyup benim gibi mağdur insanların savunuculuğunu yapacağım" dedi. Baba Şaban E. ise "En başından beri adalete güveniyordum" dedi.