Darülaceze sakinlerine aşure ikramı

CUMHURBAŞKANLIĞI tarafından muharrem ayı dolayısıyla Darülaceze'de aşure ikramı yapıldı. Aşure ikramına Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, Huber Köşkü Başkanı Cengizhan Başaran ile Darülaceze sakinleri katıldı. Cebeci, Cumhurbaşkanlığı'na ve Huber Köşkü'ne ne zaman bir talepte bulunsalar yerine geldiğini ve hiçbir zaman geri çevrilmediğini söyledi. Bu aşurenin tadının, lezzetinin ve değerinin bir başka olduğunu dile getiren Cebeci, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifiyle hizmete açılan Darülaceze Yurdu ve Kültürel Tesisi örnek bir proje. Türkiye'de bine yakın kız çocuğunun, üniversite talebesinin kalacağı kaliteli bir başka bina, bir başka tesis olduğunu zannetmiyorum. Bu yerleşke 36 üniversiteye yarım saat lokasyonda" dedi. Başaran da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın selam ve sevgisini ileterek "Her zaman sizin yanınızda, her zaman hizmetkarınız olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.