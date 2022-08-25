Ata tohumunu yaygınlaştıracağız

Emine Erdoğan, domatesiyle ünlü Ankara Ayaş'ın Akkaya Mahallesi'nde yerli ata tohumlarını eken kadın çiftçilerle tarlada bir araya geldi. Yerli üretimle ve ata tohumlarından elde edilen domatesleri tek tek toplayan Erdoğan, kışlık menemen yapımına da eşlik etti. Çiftçi kadınlarla sohbet eden Emine Erdoğan, domatesin yanı sıra patlıcan, kabak, taze soğan gibi tarladaki diğer yerli ürünlerin toplanmasına da yardim etti. Emine Erdoğan, ata tohumu ile yerel üretim yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "En büyük hayalim inşallah bunun yaygınlaşması. Tabii üreticiye daha cazip hale getirilmesi için gayret edeceğiz, çalışmalarımız devam edecek" dedi.Domateslerin ekimi ve yetiştirilmesine ilişkin Ayaş Akkaya Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Zehra Varol ve Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş'tan bilgi alan Emine Erdoğan, kimyasal kullanılmadan doğal üretim yapılmasını desteklediklerini söyleyerek ata tohumu ile yerel üretim yapan Varol'u tebrik etti. Erdoğan "Çoğu üreticiler cesaret edemiyorlar, çünkü daha çok emek istiyor. Kimyasal kullanmadan yaptıkları için zor tabii, verim düşük olduğu için denemek istemiyorlar" dedi. Emine Erdoğan, domatesi çok sevdiğini belirterek kadın girişimcilerden kurutulmuş domates yapmalarını istedi. Erdoğan bu arada 7 yaşındaki Zeynep Varol'u da sevdi.Emine Erdoğan, daha sonra çiftçi kadınların kışlık menemen yapımına eşlik etti. Odun ateşinde yanan geleneksel salça kazanının başına geçen Erdoğan, menemenlik sebzeleri kazana atıp karıştırdı. Ardından pişen menemenleri kavanoza koyan Erdoğan, "Menemen soğanlı mı, soğansız mı yapılır?" tartışmasına değinerek, "bazen soğanlı bazen de soğansız" yaptığını dile getirdi. Ayaş domatesinin özelliği ve menemenin yapılışına ilişkin bilgi alan Erdoğan, burada hazırlanan menemenin tadına baktı. Kendisini takip eden gazetecilere domates ve menemenden ikram eden Erdoğan, yemeklerde domates, kuru domates ya da güneşte kurutularak yapılan salçayı kullandığını anlattı. Her hafta sonu evde menemen pişirdiklerini anlatan Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da menemeni sevdiğini söyledi.Çiftçi kadınların, geçmişte sebzelerden "tohumluk" sakladığını, ancak "Verim az oluyor" diye artık bunun yapılmadığını anlatması üzerine Erdoğan, "Yanlış bilgi maalesef. Bazı şeylerin geriye dönüşü imkânsız. Keşke bir mucize olsa" ifadesini kullandı. Emine Erdoğan, daha sonra çiftçi kadınlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.Ayaş Akkaya Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Zehra Varol da üreticilere çağrıda bulunarak "Atadan, ebemizden, dedemizden gördüğümüz üretime geri dönme çağrısı yapıyorum. Lütfen organik, geleneksel tarıma dönelim" diye konuştu. Emine Erdoğan'ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getiren Varol, "Buraya gelmesine hâlâ inanamıyoruz. Rüyada gibiyiz. Çok mutluyuz, onur duyduk"