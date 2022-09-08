İşçisine sırt çeviren CHP’li Belediye’de grev kararı çıktı

CHP'li Kumluca Belediye Başkanlığı'nda çalışan kadrolu işçilerin üyesi bulunduğu DİSK/Genel-İş Sendikası, Belediye ile toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadığı için grev kararı aldı. 29 Ağustos Pazartesi günü başkanlık binası kapısına sendika üyeleriyle grev kararının ilanı asıldı. Kumluca Belediyesi ile DİSK Genel İş Antalya Şubesi arasında yapılması istenen toplu sözleşme görüşmeleri CHP'li Kumluca Belediyesi Belediye Başkanı'nın ısrarlı inatlaşması ile olumsuz sonuçlanmış ve işçiler arasında yapılan grev oylaması sonucu GREV kararı çıkmıştı. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Antalya Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü kanalıyla yapılan oylamada 51 işçinin oy kullandığı, 37 işçi evet derken, 14 işçi ise hayır oyu kullandı. Böylece Genel İş Sendikası'nın ısrarla toplu sözleşme masasına oturtmak için defalarca davet ettiği Kumluca Belediye Başkanı'nın, Genel İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Vedat Küçük, "İşçi düşmanlığı" tavrı yüzünden grev kararı çıktı. Görüşme yapılmazsa grev fiili olarak başlayacak.

BELEDİYE YÖNETİMİ GÖRÜŞMEDİ.

İşçiler üç aydır devam eden toplu sözleşme görüşme sürecinde, sendikanın çağrılarına rağmen belediye yönetimi toplu sözleşme masasına oturmadığını kaydetti. CHP'li belediyenin hiçbir istek ve önerilerine cevap vermediğini de belirten işçiler, "Resmi arabulucu sürecinde de arabulucunun her türlü uyarı ve çağrılarına rağmen belediye adına toplantıya gelen avukat herhangi bir teklif ya da müzakerede bulunmadı ve hiçbir madde üzerinde görüşme dahi yapılamadı. Bu işci düşmanlığının ötesinde" diye konuştu.

'YASAL HAKLARIMIZI ALAMIYORUZ'

CHP'li Kumluca Belediyesi'nde çalışan 60 kadrolu işçi günlük ücretleri bordrolarında yasal asgari ücretin bile altında gözüktüğünü söyledi. Geçtiğimiz dönemde Türki-İş'e bağlı Belediye-İş Sendikasına üye olan işçiler, "Bu dönem DİSK/Genel-İş Sendikası'na üye olduk. Geçtiğimiz dönemde de belediye yönetimi sendikayı muhatap almıyordu. O dönemde toplu iş sözleşmesinin Yüksek Hakem Kurulu tarafından bağıtlandı, Yüksek Hakem Kurulu'ndan oldukça kötü bir sözleşme geldi. Biz mağdur olduk, İşyerinde keyfiyete dayalı bir yönetim anlayışı var. Yasal haklarımız olan ikramiyelerimiz ödenmedi, günlük ücretlerimiz yasaya aykırı bir biçimde işveren tarafından düşürüldü, fazla mesai ve tatil günleri çalışmaları da ödenmedi. En azımız 20 yıllık kıdemliyiz. Maaşlarımız yasal asgari ücret seviyesinde kalmasından dolayı şikayetçiyiz" diyerek tepkilerini dile getirmişti

BASKI YAPILIYOR

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kumluca Belediyesi'nde ilk kez belediye yönetimini kazanmasından sonra sorunlarının çözüleceğine dair umutlandıklarını belirten işçiler "Seçimden önce örgütlü mücadeleden ve emekten yana olduğunu söyleyen belediye başkanımız Sayın Mustafa Köleoğlu göreve gelince tüm işçiler olarak çok umutlandık. Çünkü kadrolu işçi olmamıza rağmen ücretlerimiz asgari ücret düzeyindeydi. Sendikal haklarımızı da kullanmıyorduk. Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu'nun, seçim öncesi söylediği 'sendikasız işçi kardeşlerimizin hepsinin sendikal haklarını kazanması için mücadele edeceğiz, bunlar için size söz veriyorum' dedi. Ancak seçim bittikten sonra verilen sözlerin hepsi unutuldu. Bunun dışında işçilere sendikadan istifa etmeleri için baskı yapılmaya başlandı. Hatta şimdi Temmuz ayında bizlere sendikadan istifa ederseniz yapılan işlere göre net 8 bin lira ile net 10 bin lira ücret verileceği söylenmeye başlandı. Bir kısım arkadaşımız baskılara dayanamayarak sendikadan istifa etti ve onlarla bireysel iş sözleşmesi yapılarak belirttikleri ücretleri vermeye başladılar. Sendikadan istifa etmeyen 30 kişiye ise bu ay asgari ücretin bile altında ödeme yapıldı." diyerek yaşananlara dikkat çekti.

SENDİKANIN GÖRÜŞME ÇABALARI SONUÇSUZ KALDI

Genel-iş Sendikası Antalya Şube Başkanı Vedat Küçük belediye yönetimi ile görüşebilmek ve toplu sözleşme müzakerelerine başlayabilmek için her yolu denediklerini ancak ne yazık ki sonuç alamadıklarını belirtti. Vedat Küçük yaptığı açıklamada "Sendika olarak Bakanlıktan yetki belgesini aldıktan sonra işverene toplu sözleşme çağrısını yaptık. Yasal süre içinde belediye yönetimi yanıt vermeyince bu sefer İŞKUR üzerinden toplantı çağrısı yapıldı. İşveren o toplantıya da katılmadı. Bunun üzerine Resmi arabulucu aşamasına geçildi. Arabulucunun ısrarları sonucu bir toplantıya belediye adına bir avukat geldi. Avukat ise herhangi bir madde müzakeresi yapmayacağını belirterek sadece uyuşmazlık tutanağını imzaladı. Sonrasında da belediye ile herhangi bir görüşme yapılamadı. Ben bir kez belediye başkanımız Mustafa Köleoğlu'na telefonla ulaşabildim. Telefon konuşmamızda bana, hemen özel kalemime talimat veriyorum toplantı için dedi. Ancak ondan sonra belediyeye her gidişimizde belediye bürokratları bize herhangi bir talimat verilmedi diyerek ve işlerini bahane ederek bizle görüşmek istemediler" dedi. Küçük ayrıca "CHP il ve ilçe yönetimleri ile ve milletvekilleri ile de görüşüldüğünü, hepsinden görüşmelerin başlaması için destek istendiğini ancak belediye başkanının kendilerini dikkate almadığını belirttiler" dedi.

Bu süreçten sonra yasal olarak grev sürecine girdiklerini belirten Küçük, görüşmeler başlamaz ve anlaşma sağlanamaz ise greve çıkacaklarını belirtti. Sendikal baskılara da değinen Küçük, "Kumluca Belediyesi'nde Cumhuriyet Halk Partisi ilk kez belediyeyi kazandı. CHP'nin gerek programında gerekse söylemlerinde emek ve sendikal haklara özel bir önem veriliyor. Ancak son zamanlarda yaşananlar Kumluca Belediyesi'nde partinin politikaları ile de taban tabana zıt bir durum söz konusu. Üyelerimiz belediye bürokratları tarafından odalara çağrılarak Sendikamızdan istifaya zorlanıyor. İstifa edenlere bireysel iş sözleşmesi yapılarak ücretlerine zam yapılıyor. İşin tuhaf tarafı belediyenin sendikadan istifa edenlere vermeye başladığı ücret ise Sendikamızın toplu sözleşmede istediği taleplere yakın bir düzey olması. Buradan anlaşılıyor ki, belediye yönetimi ile uyuşmazlığımız parasal konulardaki taleplerimiz değil. Görünen şudur: Belediye yönetimi Kumluca Belediyesi'nde sendikalı bir çalışma düzeni yerine Harranlı bir çalışma düzeni istiyor." dedi.

Küçük ayrıca, Sendika olarak bu gelişmeler ilgili yasal suç duyurusu hazırlıklarına başladıklarını belirtti.