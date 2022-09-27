Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA! Meral Akşener'den Kemal Kılıçdaroğlu'na adaylık vetosu gibi açıklama: O masa noter değil!
Giriş Tarihi: 27.9.2022 22:39 Son Güncelleme: 27.9.2022 22:43

SON DAKİKA! Meral Akşener'den Kemal Kılıçdaroğlu'na adaylık vetosu gibi açıklama: O masa noter değil!

SON DAKİKA! Meral Akşener’den Kemal Kılıçdaroğlu’na adaylık vetosu gibi açıklama: O masa noter değil!

Son dakika haberi... 6'lı masanın bitmek bilmeyen adaylık savaşında 'benimle misiniz?' çıkışıyla elini güçlendiren Kemal Kılıçdaroğlu'na, Akşener'den veto gibi açıklama geldi. İYİ Parti lideri Meral Akşener katıldığı canlı yayında, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ve 6'lı masa ile ilgili "O masa noter değil. Bu masaya bu görevi verip, kendini bağlayan sayın Kılıçdaroğlu'dur" dedi.

Son dakika haberi: 2023 seçimleri yaklaşırken, 6'lı masa halen Cumhurbaşkanı adayını belirleyemedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu aday olduğunu dolaylı ifadelerle dile getirirken, son olarak Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş da, Kılıçdaroğlu'na 'Yanındayız' mesajı verdi.

Akşener'den adaylık vetosu gibi açıklama! 'Bu görevi kendine bağlayan Kılıçdaroğlu...' | Video

'O MASA NOTER DEĞİL'

İYİ Parti lideri Meral Akşener ise katıldığı bir canlı yayında Kılıçdaroğlu'nun son çıkışları ve Cumhurbaşkanı adayının 6'lı masada belirleneceği konusundaki bir soruya, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun İzmir'deki konuşmasını çeşitli şekillerde yorumladı herkes. Bizim partimiz bunu kendi partisine mesaj olarak değerlendirmeyi tercih etti. 6'lı masaya böyle bir mesajın verilmesi doğru değil. O masa noter değil. Bu masaya bu görevi verip, kendini bağlayan sayın Kılıçdaroğlu'dur" dedi.

ADAY KILIÇDAROĞLU MU? SORUSUNA 'HAYIR, YOK' YANIT!

6'lı masanın adayı Kılıçdaroğlu olarak belirlenmedi mi sorusuna Akşener, "Hayır yok. Ama adaylığını söyleyebilir. Orada bir sorun yok. Diğerleri de söyleyebilir. Başka insanların adı da gelebilir. Bunlar tartışılır ve karar verilir." yanıtını verdi.

Akşener'in, "Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı tarifi vardı. Ben ona hep katıldım. Benim söylediğim bir şey daha var, kazanacak bir aday" vurgusu da dikkat çekti.

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SON DAKİKA! Meral Akşener'den Kemal Kılıçdaroğlu'na adaylık vetosu gibi açıklama: O masa noter değil!
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