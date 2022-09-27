SON DAKİKA! Meral Akşener’den Kemal Kılıçdaroğlu’na adaylık vetosu gibi açıklama: O masa noter değil!

ADAY KILIÇDAROĞLU MU? SORUSUNA 'HAYIR, YOK' YANIT!

6'lı masanın adayı Kılıçdaroğlu olarak belirlenmedi mi sorusuna Akşener, "Hayır yok. Ama adaylığını söyleyebilir. Orada bir sorun yok. Diğerleri de söyleyebilir. Başka insanların adı da gelebilir. Bunlar tartışılır ve karar verilir." yanıtını verdi.

Akşener'in, "Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı tarifi vardı. Ben ona hep katıldım. Benim söylediğim bir şey daha var, kazanacak bir aday" vurgusu da dikkat çekti.

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