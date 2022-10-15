Haberler Gündem Haberleri Emniyet duyurdu! Provokatif paylaşım yapanlar tespit edildi
Giriş Tarihi: 15.10.2022 10:35 Son Güncelleme: 15.10.2022 10:50

Emniyet duyurdu! Provokatif paylaşım yapanlar tespit edildi

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Emniyet duyurdu! Provokatif paylaşım yapanlar tespit edildi

Son dakika haberi...Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’ne bağlı bir maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin sosyal medya platformlarında vatandaşlarımızı kin, nefret ve düşmanlığa alenen tahrik eden ve provokatif içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 12 hesap yöneticisi hakkında adli işlemlere başlattığını duyurdu.

Son dakika haberi... Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında sanal devriye faaliyetleri yürütmeye devam ediyor.

12 SOSYAL MEDYA KULLANCISINA ADLİ İŞLEM
Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı bir maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin sosyal medya platformlarında vatandaşlarımızı kin, nefret ve düşmanlığa alenen tahrik eden ve provokatif içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 12 hesap yöneticisinin tespiti yapılmış, adli işlemlere başlattı.

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Emniyet duyurdu! Provokatif paylaşım yapanlar tespit edildi
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