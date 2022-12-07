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Giriş Tarihi: 7.12.2022 13:53 Son Güncelleme: 7.12.2022 13:56

İYİ Parti'li Hüseyin Örs, yoğun bakımdan çıktı

TBMM Genel Kurulu'nda, bütçe görüşmelerinde AK Parti'li ve İYİ Parti'li milletvekilleri arasında çıkan yumruklu kavgada fenalaşan İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, tedavi gördüğü hastanede yoğun bakımdan çıktı.

DHA
İYİ Parti’li Hüseyin Örs, yoğun bakımdan çıktı

TBMM Genel Kurulu'nda devam eden bütçe görüşmelerinin dünkü oturumunda, İYİ Parti'li ve AK Parti'li vekiller arasında kavga çıktı. Arbedede AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık'ın yumruk attığı İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Örs, kalp ritmindeki düzensizlik nedeniyle tedbir amacıyla gözlem altında tutulduğu yoğun bakımdan çıkarıldı.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, serviste tedavisi devam eden Hüseyin Örs'ü ziyaret etti. Ziyaret sırasında çekilen fotoğrafı Twitter'daki hesabından paylaşan Zorlu, "Trabzon Milletvekilimiz Hüseyin Örs az önce yoğun bakımdan çıktı. Tedavisi bugün burada devam edecek. Bilinmelidir ki böylesi saldırılar aslında Türk milletinin iradesine ve demokrasimize yapılmaktadır. İYİ Parti olarak ülkemizi bu anlayıştan çıkarmaya ve kurtarmaya kararlıyız" dedi.

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İYİ Parti'li Hüseyin Örs, yoğun bakımdan çıktı
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