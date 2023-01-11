Belediye personeli grev kararı aldı! İzmir’de iki ilçede hayat duracak

Konak'ta bin 384, Karabağlar'da toplam 899 işçiyi ilgilendiren TİS'te geçtiğimiz günlerde belediyelerin kapısına grev ilanı asarak 60 günlük yasal süreci başlatan sendika aradan geçen zaman dilimi içinde anlaşma olmayınca her iki ilçede de greve gitme kararı aldı.

ÖNLÜKLER BASILDI… GREVE ÇIKACAK İŞÇİLERİN İSİMLERİ İŞKUR'A BİLDİRİLDİ

4 günlük süreçte uzlaşma çıkmaması durumunda Karabağlar ve Konak'ta 15 Ocak gece 00:00 itibari ile sendika üyeleri iş bırakacak. Yasal zorunluluk gereği personelin yüzde 10'u çalışacakken grev süreci için sendika greve çıkacak işçilerin ismini İŞKUR'a iletti. Edinilen bilgiye göre tüm işçiler için grev önlüğü, şapka gibi malzemelerin üretimi gerçekleştirildi ve grev sürecinin başlamasının ardından işçilere dağıtım başlanacak.