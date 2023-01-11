Haberler Yaşam Haberleri İzmir bildiğiniz gibi! Başkan Soyer'in 'su baskınları yaşanmayacak' sözü havada kaldı!
Giriş Tarihi: 11.1.2023 11:04 Son Güncelleme: 11.1.2023 11:35

İzmir bildiğiniz gibi! Başkan Soyer'in 'su baskınları yaşanmayacak' sözü havada kaldı!

İzmir’de dün etkili olan yağış yine bildik manzaraların oluşmasına neden oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in artık kentte su baskınları yaşanmayacak sözü havada kaldı. Dün öğleden sonra etkili olan sağanak yağış yetersiz altyapı nedeniyle cadde ve sokakları deyim yerindeyse göle çevirdi. Çok sayıda araç su birikintileri nedeniyle yolda kalırken trafik bazı yerlerde durma noktasına geldi. Kentte yağmurla birlikte fırtına da etkili oldu. Fırtına nedeniyle iç körfezdeki yolcu taşıyan vapur seferlerine bir süre ara verilse de seferler saat 16.30’dan itibaren normale döndü. Su baskınlarına isyan eden vatandaşlar “Bizim çilemiz ne zaman sona erecek” diyerek altyapı yetersizliğinin bir an önce giderilmesini istedi.

ERTAN GÜRCANER
İzmir bildiğiniz gibi! Başkan Soyer’in ’su baskınları yaşanmayacak’ sözü havada kaldı!

Her yağmurlu havada oluşan bildik görüntüler yine ortaya çıktı. Önceki gün öğleden sonra İzmir'de etkili olan sağanak yağış kentte su baskınlarına neden oldu. Cadde ve sokaklar adeta göle dönerken çok sayıda araç yolda kaldı. Trafiğin durma noktasına geldiği bazı noktalarda uzun araç kuyrukları oluştu.

ARAÇLAR YOLDA KALDI

Bornova Kemalpaşa Caddesi, rögarların taşması nedeniyle sular altında kaldı. Caddede seyir halindeki birçok araç yolda kaldı. Belediye ekipleri, su birikintilerini vidanjör yardımıyla tahliye etmeye çalıştı.

ÖĞLEYE KADAR DEVAM EDECEK

Bazı vatandaşlar, yolda kalan araçlarını kendi imkanlarıyla çıkarırken, büyük araçları belediye ekipleri kepçe yardımıyla kurtardı. Sağanak yağışın aralıklarla öğleye kadar devam edeceği öğrenildi.

YIKIM ÇALIŞMALARI SÜREN ESKİ EMNİYET BİNASINDA ÇÖKME

Öte yandan, Konak ilçesinde depremde hasar gördüğü için önce boşaltılan ardından da yıkım çalışması başlatılan eski emniyet binasının arka girişindeki duvar çöktü. Olayda bir iş makinesi molozların altında kalırken bir iş hanının girişinde de hasar oluştu. Bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede dedektör köpek yardımıyla yaptığı aramada, ölen veya yaralanan olmadığını belirledi. İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de olay yerine gelerek, ilgililerden bilgi aldı.

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İzmir bildiğiniz gibi! Başkan Soyer'in 'su baskınları yaşanmayacak' sözü havada kaldı!
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