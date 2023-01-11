İzmir bildiğiniz gibi! Başkan Soyer’in ’su baskınları yaşanmayacak’ sözü havada kaldı!

Her yağmurlu havada oluşan bildik görüntüler yine ortaya çıktı. Önceki gün öğleden sonra İzmir'de etkili olan sağanak yağış kentte su baskınlarına neden oldu. Cadde ve sokaklar adeta göle dönerken çok sayıda araç yolda kaldı. Trafiğin durma noktasına geldiği bazı noktalarda uzun araç kuyrukları oluştu.

ARAÇLAR YOLDA KALDI

Bornova Kemalpaşa Caddesi, rögarların taşması nedeniyle sular altında kaldı. Caddede seyir halindeki birçok araç yolda kaldı. Belediye ekipleri, su birikintilerini vidanjör yardımıyla tahliye etmeye çalıştı.

ÖĞLEYE KADAR DEVAM EDECEK

Bazı vatandaşlar, yolda kalan araçlarını kendi imkanlarıyla çıkarırken, büyük araçları belediye ekipleri kepçe yardımıyla kurtardı. Sağanak yağışın aralıklarla öğleye kadar devam edeceği öğrenildi.

YIKIM ÇALIŞMALARI SÜREN ESKİ EMNİYET BİNASINDA ÇÖKME

Öte yandan, Konak ilçesinde depremde hasar gördüğü için önce boşaltılan ardından da yıkım çalışması başlatılan eski emniyet binasının arka girişindeki duvar çöktü. Olayda bir iş makinesi molozların altında kalırken bir iş hanının girişinde de hasar oluştu. Bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede dedektör köpek yardımıyla yaptığı aramada, ölen veya yaralanan olmadığını belirledi. İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de olay yerine gelerek, ilgililerden bilgi aldı.