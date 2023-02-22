SON DAKİKA | Bakan Soylu: Devlet bütün gücüyle her noktaya ulaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı canlı yayın programında Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sahada yürütülen faaliyetleri değerlendirdi.

Depremin olduğu gün saat 04.19'da AFAD Başkanı tarafından arandığını söyleyen Bakan Soylu, "Tabi 7'nin üzerinde bir deprem olduğu bilgisi gelince elbette ki bu benim açımdan da ülkemiz açısından da ciddi bir sonuca yol açacağı hissi kapladı. Ben alanın bu kadar yaygın olabileceğini düşünmedim. Sonra da Cumhurbaşkanımızı aradım, bilgi verdim." dedi.

HASAR TESPİT ORANI YÜZDE 75-80

Bakan Soylu, depremin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin "Devlet bütün gücüyle sahanın her noktasına bir şekilde ulaştı" ifadelerini kullandı. Bakan Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin hasar tespit oranının yüzde 75-80 arasında olduğunu, ticaret alanlarıyla 750 bin bağımsız bölümün hasar gördüğünü açıkladı.

Soylu, depremlerde 43 bin 556 kişinin vefat ettiğini söyledi.