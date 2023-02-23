51 kişiye mezar olmuştu... Kolonu kesilen Furkan Apartmanı için bir tutuklama daha

Şüpheli savcılıktaki sorgusu ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu. Nejdet A.'nın Furkan Apartmanı altında geçmiş yıllarda bir markaya ait otomotiv servis ve yedek parça işi yaptığı öğrenildi. Apartmanın alt katında en son ise büyük bir teknoloji mağazasının kiracı olduğu biliniyor.

Furkan Apartmanı'nın ön inceleme raporu tamamlandı! Şok gerçek ortaya çıktı: 51 kişiye mezar olmuştu