GİK sonrası İYİ Parti’den açıklama geldi! Akşener pazartesi günü toplantıya katılacak mı?

Son dakika haberi... Dün gerçekleştirilen 6'lı masa toplantısında adaylık krizi yaşanmış, 5 parti CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yeşil ışık yakakerken, İYİ Parti Kılıçdaroğlu'nu veto etti. Bugün de GİK üyelerini toplayan Akşener, toplantının ardından kameralar karşısına geçti. Akşener burada yaptığı açıklamalarda 'İYİ Parti'nin kıskaca alındığını, buna boyun eğmeyeceklerini dile getirdi. Akşener, "Ne bir kumar masasında ne de noter masasında olmayacağız" ifadeleriyle 6'lı masadan ayrıldıklarını açıkladı.
İYİ PARTİ'DEN AÇIKLAMA
İYİ Parti GİK toplantısının ardından İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu açıklamalarda bulundu.
KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLI REDDEDİLDİ
İYİ Genel Başkanı Meral Akşener'in partisinin Genel İdare Kurulu'nun kararını aktardığını söyleyen İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili teklif, evet-hayır oylaması olarak değerlendirildi ve oy birliği ile reddedildi toplantımızda" dedi.
AKŞENER 6'LI MASA TOPLANTISINA KATILACAK MI?
Akşener'in pazartesi günü yapılacak ve aday isminin açıklanması beklenen toplantıya katılıp katılmayacağının bekli olmadığını ifade eden Zorlu, "Bunun değerlendirmesini genel başkanımızla yapacağız" diye konuştu.SON DAKİKA Haberi: 6'lı masa dağıldı! İYİ Parti GİK Toplantısı sonrası Meral Akşener'den açıklamalar: Buna boyun eğmeyeceğiz