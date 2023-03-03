GİK sonrası İYİ Parti’den açıklama geldi! Akşener pazartesi günü toplantıya katılacak mı?

Son dakika haberi... Dün gerçekleştirilen 6'lı masa toplantısında adaylık krizi yaşanmış, 5 parti CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yeşil ışık yakakerken, İYİ Parti Kılıçdaroğlu'nu veto etti. Bugün de GİK üyelerini toplayan Akşener, toplantının ardından kameralar karşısına geçti. Akşener burada yaptığı açıklamalarda 'İYİ Parti'nin kıskaca alındığını, buna boyun eğmeyeceklerini dile getirdi. Akşener, "Ne bir kumar masasında ne de noter masasında olmayacağız" ifadeleriyle 6'lı masadan ayrıldıklarını açıkladı.