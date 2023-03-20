Kılıçdaroğlu-HDP görüşmesine MHP’den tepki: Demokratik özerklik ve bölücübaşına özgürlük...

PKK'NIN SİYASİ KANADININ AYAĞINA GİTTİ

Kılıçdaroğlu'nun PKK'nın siyasi kanadının ayağına gittiğini ifade eden Yalçın şunları söyledi: Bugün siyasi tarihimizdeki pazarlıkların en çirkini, en kirlisi, en utanmazcası gerçekleşti. Zillet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu; PKK'nın siyasi kanadının ayağına gitti, eşiğine yüz sürüp cephane ve militan desteği istedi.