Kılıçdaroğlu-HDP görüşmesine MHP’den tepki: Demokratik özerklik ve bölücübaşına özgürlük...

Son dakika haberi... 6'lı koalisyonun cumhurbşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde HDP heyeti ile görüştü. Daha önce görüşmeye yeşil ışık yakanKılıçdaroğlu, görüşme tarihi olarak 18 Mart'ı belirlemişti. Ancak 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin anma törenine denk gelmesi nedeni ile görüşme ileri bir tarihe ertelenmişti.
TBMM'DE GÖRÜŞTÜ
Kılıçdaroğlu-HDP görüşme bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirildi. Görüşme sonrası kameralar karşısına geçen Kılıçdaroğlu, açıklamalarında özgürlük ve özerkliklerden bahsetti.
PKK'NIN SİYASİ KANADININ AYAĞINA GİTTİ
Kılıçdaroğlu'nun PKK'nın siyasi kanadının ayağına gittiğini ifade eden Yalçın şunları söyledi: Bugün siyasi tarihimizdeki pazarlıkların en çirkini, en kirlisi, en utanmazcası gerçekleşti. Zillet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu; PKK'nın siyasi kanadının ayağına gitti, eşiğine yüz sürüp cephane ve militan desteği istedi.
DEMOKRATİK ÖZERKLİK BÖLÜCÜ BAŞINA ÖZGÜRLÜK
Yalçın sözlerini şöyle sürdürdü; Kılıçdaroğlu tarafından PKK'nın mazbatalı temsilcilerine verilen demokratik özerklik sözleri tekrarlandı. Bununla da yetinilmedi, bölücübaşına özgürlük ve Kandil piyonlarına da bakanlık teklifinde bulunuldu.
Milletimiz; iktidar uğruna ayı ile yatağa girmeyi, katiller ve hainler güruhuyla sofraya oturmayı, ülkenin güvenlik ve esenliğini terör örgütünün siyasi acentesine teslim etmeyi göze alan bir "sorumsuz" cumhurbaşkanı adayının girişimlerini ibretle takip ediyor.