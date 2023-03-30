Verdiği hiçbir sözü tutmadı

"Sana söz" sloganıyla seçim kampanyasını başlatan Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, lafta kalan vaatleriyle bir kez daha gündeme geldi. Çiftçilere bedava traktörden öğrencilere ücretsiz ulaşıma kadar pek çok söz veren Kılıçdaroğlu ve partisi, sözlerinin hiçbirini yerine getirmedi. 2019 yerel seçimleri öncesinde de Kılıçdaroğlu, kazanacakları belediyelerde hiç kimsenin işten çıkarılmayacağı yönünde "namus sözü" verdi. Seçim sonrası sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işinden olan işçi sayısı 15 bini aştı. Protesto için CHP Genel Merkezi önüne gelen birçok mağdurla da görüşeceğini belirten Kılıçdaroğlu, bu sözünü de tutmadı.Aynı dönemde CHP'nin resmi hesabından paylaşılan bir videoda, "CHP'nin tüm belediyelerinde öğrenciler için toplu ulaşımın ücretsiz olacağı" sözü verildi. CHP'nin kazandığı İstanbul'da öğrenciler için toplu ulaşım ücretine 3 sene içinde yüzde 400'e yakın zam geldi.CHP'nin meşhur yalanlarından biri de "Kazanılan tüm belediyelerde her çiftçiye bedava traktör" olarak hafızalara kazındı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, "İnanamayacaksınız ama CHP'den her çiftçiye bedava traktör" sözü gündem oldu. Seçim sonrası "Nerede bu traktörler?" sorusuna yanıt veren Özel, "Çarpıcı olsun diye yapmıştık" diyerek skandal bir savunmaya imza attı.