‘Saadet tabanı bu adaya oy vermez’

MilliGörüş'ün önde gelen isimlerinden eski Ümraniye belediye Başkanı, Saadet Partili Mehmet Bingöl katıldığı bir iftar davetinde parti yöneticilerine ağır eleştirilerde bulundu. Bingöl, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu dahilbir çok partiliyi bu ittifak konusunda uyardığını söyleyerek "Yetkiyi ellerine alınca Saadet'i ellerinin tersiyle itecekler. Bunu Temel beye de söyledim. Ne hikmetse aldanmışlar. Ama şunu görüyorum ki Saadet tabanı bu nehre su taşımaz. Kılıçdaroğlu'na asla oy vermeyeceğini söylüyorlar. Millet İttifakı'ndan bu ülkeye hayır gelmez. Cumhur İttifakı'nın yeniden iktidar olması lazım" dedi.