Berdimuhamedov’dan Erdoğan çiftine mektup: Tek millet, iki devlet ilkesiyle hareket ediyoruz

Türkmenıstan Halk Maslahatı Başkanı ve eski Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a mektup gönderdi. Türkmenistan gazetesinde yayımlanan mektupta, Türkmen-Türk kardeşliğine dikkati çeken Berdimuhamedov, "Türkmenistan'ın Türkiye ile ilişkilerinde 'tek millet - iki devlet' ilkesinden hareket ettiğini her zaman beyan ediyoruz" ifadelerini kullandı.: İki ülkenin uluslararası öneme sahip girişimleri ve önerilerini karşılıklı desteklediğini ifade eden Berdimuhamedov, "Bu bağlamda, çevrenin korunması, doğal kaynakların rasyonel kullanımı ve 2030 yılına kadar Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'nin yaygınlaştırılması için, ortak çabaları güçlendirmeyi amaçlayan 'Sıfır Atık' girişiminin desteklenmesi için Türkiye Cumhuriyeti tarafından başlatılan küresel kampanyanın önemine dikkati çekiyoruz. Emine Erdoğan'ın bu yıl 30 Mart'ta BM Genel Kurulu'nun 77. oturumunda yaptığı konuşma, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin başarılı bir şekilde uygulanması için uluslararası toplumun çabalarına ve ayrıca büyük ölçekli ve uzun vadeli çevre programlarının uygulanmasına önemli katkı sağlamıştır" dedi. AA