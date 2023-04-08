MHP kesin aday listesini YSK’ya sundu

Milliyetçi Hareket Partisi, geleneği bozmadı. Siyasi partiler içinde milletvekili listelerini YSK'ya en erken sunan MHP bu dönem de listeleri ilk veren siyasi parti oldu. MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın ve Feti Yıldız başkanlığındaki heyet dün sabah YSK'ya vekil listelerini teslim etti. MHP'de mevcut 48 milletvekilinden 43'ü yeniden aday gösterildi. Feti Yıldız, "Oy verme hakkının sapmasına yol açan artık oy uygulaması Cumhur İttifakı'nın yasa değişikliği ile ortadan kaldırılmıştır. Bu değişiklik, kendini var eden siyasi partiye ihaneti bir meta gibi pazarlayan, demokrasimizi dejenere eden, pazarlık amacıyla kurulan tüm yapıların planlarını altüst etmiştir" dedi.