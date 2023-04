Traktörü unuttu, şimdi altın vaat ediyor

2019 yerel seçimleri öncesinde 'Her çiftçiye bedava traktör vereceğiz" diyerek vatandaşları kandıran CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in şimdi de "Geliri olmayan ailelere her ay tam altın vereceğiz" demesi tepki çekti. CHP'li Özel, 2019 yerel seçimleri öncesinde sosyal medya hesabından "İnanamayacaksınız ama her çiftçiye bedava traktör vereceğiz. CHP'ye oy verene traktör bedava" açıklamasında bulunmuştu.Özel, seçmeni kandırdıkları traktör vaadi için daha sonra ise, "Onu çarpıcı olsun diye yazdık" diyerek skandal bir itirafta bulunmuştu. Özel bu sefer tam altın vaadinde bulundu. 14 Mayıs seçimlerine bir ay kala CHP'nin yeni vaadini açıklayan Özgür Özel, "Yoksulluğu ortadan kaldırmak için her aileyi gelir seviyesine getireceğiz. Bunun adı bir asgari ücret.Buna denk gelen altın nedir? Bir tam altın 8 binin üzerinde. Diyoruz ki tamamen yoksula ve hiçbir geliri olmayana her ay bir tam cumhuriyet altını vereceğiz. Geliri asgari ücretin altındaysa yarım altın vereceğiz. Geliri 5-6 bin liraysa çeyrek altın vereceğiz. Bunu da altın kartla vereceğiz" açıklaması yaptı. Sosyal medyada ise Özel'in altın vaadi dalga konusu oldu. Birçok vatandaş, Özel'in "bedava traktör" vaadiyle seçmeni kandırdığını hatırlatarak tepkisini dile getirdi.