MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: “En güzel cevap sandıkta verilecek”

Yalçın, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler dolayısıyla teşkilatlara genelge gönderdi. Yalçın tarafından gönderilen genelgede şu ifadeler yer aldı:
TEHDİTLER ARTTI
Türkiye'nin son yıllarda gerek bölgesinde gerekse dünyada birçok alanda yakaladığı başarılı ivme yeni fırsat ve imkânlar getirmekle birlikte, ülkemizin varlığına ve milletimizin bütünlüğüne yönelik karmaşık tehdit ve riskleri arttırmıştır. Savaşlar, siyasi ve ekonomik krizler, bölgesel ve küresel anlaşmazlıklar yüzünden dünyanın sürüklendiği kaosa rağmen Türkiye'nin sergilediği yüksek performans ve dinamizm, uluslararası aktörlerin kin ve kıskançlığını celbetmiştir. Kırım Yarımadası'ndan Akdeniz'e, Irak'tan Libya'ya uzanan coğrafyada kurgulanan oyunların merkezinde Türkiye'nin başına çorap örmek için hazırlanan Pentagon ve Pensilvanya planlarını tatbik gayretleri bulunmaktadır.
KADER ORTAKLIĞI
MHP'nin tarafı olduğu Cumhur İttifakı, Türkiye'yi ve dünyayı 21. yüzyılın gerekleri açısından okuyan ve tahlil eden müteyakkız bir bilincin siyasete yansıması olmuştur. Fikrî temelleri MHP ve AKP tarafından oluşturulan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi de aynı ihtiyaç ve zaruretlerin bir neticesidir. O bakımdan Cumhur İttifakı sıradan bir siyasi çıkar iş birliği değil, Türkiye'nin yarınlarına göz dikenlerin kirli emellerinin boşa çıkarılması, 2023 hedeflerine kazasız belasız ulaşılması için millî mutabakat zemininde oluşturulmuş bir kader ortaklığı olarak görülmelidir.
UYANIK OLUNMALI
14 Mayıs Seçimlerinde elde edilecek zaferin ardından Türkiye, daha güçlü hamleler ve devasa adımlarla hem yeni yönetim sistemini güncelleyecek hem de Türkiye'nin mevcut sorunlarının çözümü için yeni kararları hayata geçirecektir. Seçimlerinin sonuçlarına tesir etmek gayesiyle kurgulanan manipülatif hareketlere ve provokasyonlara karşı uyanık olunmalıdır. 14 Mayıs'ta kaybedecekleri şimdiden belli olan zillet ittifakının gizli ve açık yandaşlarınca birtakım hırçınlık ve taşkınların sergilenebileceği, tahrik edici eylemlerin sahnelenebileceği unutulmamalıdır. Siyasi rakip ve hasımlarımıza en güzel cevap, sandıkta verilecektir. Sandıklara sahip çıkılmalı, görevli arkadaşlarımız üzerlerine düşen sorumluluğu eksiksiz yerine getirmelidir.