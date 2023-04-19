MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: “En güzel cevap sandıkta verilecek”





KADER ORTAKLIĞI

MHP'nin tarafı olduğu Cumhur İttifakı, Türkiye'yi ve dünyayı 21. yüzyılın gerekleri açısından okuyan ve tahlil eden müteyakkız bir bilincin siyasete yansıması olmuştur. Fikrî temelleri MHP ve AKP tarafından oluşturulan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi de aynı ihtiyaç ve zaruretlerin bir neticesidir. O bakımdan Cumhur İttifakı sıradan bir siyasi çıkar iş birliği değil, Türkiye'nin yarınlarına göz dikenlerin kirli emellerinin boşa çıkarılması, 2023 hedeflerine kazasız belasız ulaşılması için millî mutabakat zemininde oluşturulmuş bir kader ortaklığı olarak görülmelidir.