KADEM’den Erdoğan’a destek açıklaması: Kazanımlarımızı korumak için sandığa gidiyoruz

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek açıklaması yaptı. Açıklamada, şiddete uğrayan kadının karakol kapısından geri çevrildiği günlere, hastane ücretini ödeyemeyen kadının bebeğini rehin bıraktığı çaresizliğe, başörtülü kadınların üniversite kapılarından kovulduğu, memuriyetten atıldığı ve millet iradesinin yok sayıldığı zamanlara geri dönmek istenmediği ifade edildi.Çocukları dağa kaçıran, şehirleri kana bulayan teröristlerle işbirliği yapanlara, darbelere ve ikna odalarına alkış tutanlara asla destek verilmeyeceği belirtilen açıklamada, "Kazanımlarımızı sandıkta çoğaltacağız. Toplumun her alanında kadın temsilini artıran, kadınların kamusal hayatta güçlenmesine destek veren, kadına yönelik şiddetin her türüyle güçlü şekilde mücadele eden, siyasetin her kademesinde kadınların aktif rol almasını destekleyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, kadına ilişkin konularda en cesur, en etkili lider olduğunu çok iyi biliyoruz. Tam da bu yüzden, geçmişe değil geleceğe bakmak, kayıp yıllarımızı telafi etmek, kazanımlarımızı korumak ve daha da ileri götürmek için sandığa gidiyoruz" denildi.