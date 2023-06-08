Özvarinli: Akşener CHP’yi dizayn edecek, İmamoğlu CHP’yi bölecek

İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Meral Akşener'in Danışmanı Dr. Hasan Sami Özvarinli, cumhurbaşkanı seçimlerinde 8'li koalisyonun başarısız olması ardından siyasi partilerde yaşanacak değişime yönelik açıklamalarda bulundu. Akşener'in 24 Haziran'daki kongreye kendi anahtar listesiyle gireceğinin altını çizen Özvarinli şoke eden iddialarda ve öngörülerde bulunarak sosyal medyadan açıklamalarını sürdürdü.

"AKŞENER CHP'Yİ DİZAYN ETMEK İÇİN ÇALIŞACAK"

Özvarinli ilk olarak şu iddialarda bulundu: "İYİ Parti Genel Başkanı 24 Haziran'daki kongreye kendi anahtar listesi ile girecek. Kongre iki adaylı gerçekleşecek lakin Meral Akşener ve çıkardığı blok liste kongreyi alacak. İYİ Parti kongresi tamamlandıktan sonra, Meral Akşener ve Buğra Kavuncu, Ekrem İmamoğlu üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi'ni Dizayn etmek için çalışacak."

"İMAMOĞLU, AKŞENER'İN KIRMIZI ÇİZGİSİDİR"

Özvarinli, siyasetteki değişim öngörüsünde "Yerel seçimler öncesinde Millet İttifakı'nın devam edip etmeyeceği Cumhuriyet Halk Partisi'nin muhtemel Kasım ayında yapması beklenen kongresinin neticesine göre belirlenecek. Birçok defa şahidimdir ki, Ekrem İmamoğlu Meral Akşener'in kırmızı çizgisidir" şeklinde yazdı.

İYİ PARTİ'Yİ KAVUNCU'YA CHP'Yİ İMAMOĞLUNA...

Açıklamalarını sürdüren Özvarinli, "İYİ Parti'yi gelecekte Buğra Kavuncu'ya bırakma planı üzerinde mutabık kalan Meral Akşener, Cumhuriyet Halk Partisi'ne ise Ekrem İmamoğlu'nu Genel Başkan yapmak için mücadele verecek" ifadelerini kullandı.

AKŞENER İLE YAPTIĞIMIZ SOHBETTE...

Sosyal medya hesabından iddialarına devam eden Özvarinli, analizinde Akşener ile yaptığı bir konuşmayı aktararak şunları da ifade etti: "Meral Akşener'in ilk günden itibaren tek ve yegane cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'ydu. Bunu da bize defalarca deklare etti. O süreçte İYİ Parti grup başkanlığını yapan ve Meral Akşener'e en yakın isimlerden birisi olan İsmail Tatlıoğlu bile Mansur Yavaş'ın önde çıktığı bir anket üstünden yaptığımız sohbet esnasında, Mansur (HDP seçmenini kasten) denenmemiş bir aday ama Ekrem İmamoğlu İstanbul seçimlerinde denenmiş bir aday O yüzden Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayımız olmalıdır şeklinde bizlere telkinde bulundu."

"İMAMOĞLU, AKŞENER GİBİ YAPACAK, CHP'Yİ BÖLECEK"

Özvarinli son olarak şunları söyledi: "Süreç farklı gelişince bu sefer Ekrem İmamoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı gündeme geldi. Ekrem İmamoğlu CHP genel başkanlığını alamaz ise aynı Meral Akşener'in MHP'de yaptığı gibi yapacak, o da Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölecektir. Solda yeni bir parti kuracaktır bunun da tüm desteğini üst akıl ve Meral Akşener verecektir. İYİ Parti'de kurulacak olan bu yeni parti ile ittifak yapacaktır. Üst akıl hem sağda hem solda tamamiyle kendine ait partiler istemektedir. Ele geçiremedikleri zaman yeni bir parti kurup böleceklerinden herkes emin olabilir..."