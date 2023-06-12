Türkiye’yle ekonomik ortaklığı ilerleteceğiz

Şampıyonlar Ligi finali için İstanbul'a gelen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, sosyal medya hesabından Türkçe bir paylaşım yaptı. Al Nahyan, Twitter hesabındaki paylaşımında, "İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmekten memnuniyet duydum. İki ülkenin stratejik ilişkilerini güçlendirme, ekonomik ortaklıklarını ilerletmeyi görüştük. BAE, bölgede ve dünyada barış, refaha destek için dostlarıyla işbirliğini derinleştirmeye özen göstermekte" ifadelerini kullandı.