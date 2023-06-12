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Giriş Tarihi: 12.6.2023

Türkiye’yle ekonomik ortaklığı ilerleteceğiz

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Türkiye’yle ekonomik ortaklığı ilerleteceğiz
Şampıyonlar Ligi finali için İstanbul'a gelen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, sosyal medya hesabından Türkçe bir paylaşım yaptı. Al Nahyan, Twitter hesabındaki paylaşımında, "İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmekten memnuniyet duydum. İki ülkenin stratejik ilişkilerini güçlendirme, ekonomik ortaklıklarını ilerletmeyi görüştük. BAE, bölgede ve dünyada barış, refaha destek için dostlarıyla işbirliğini derinleştirmeye özen göstermekte" ifadelerini kullandı.
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Türkiye’yle ekonomik ortaklığı ilerleteceğiz
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