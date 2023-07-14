Belediyeyi iflasa sürükledi: Mansur Yavaş ABB’yi batırdığını itiraf etti

YAVAŞ ABB'Yİ BATIRDIĞINI İTİRAF ETTİ



Göreve geldiği 4 yılda somut tek bir projesi olmayan algı operasyonları Ankara'yı yönetmeye çalışan ABB Başkanı Mansur Yavaş, katıldığı her programda "ABB'nin doğru yönetildiği takdirde kaynak sıkıntısı çekmeyeceğini" ifade etmişti. Yavaş, şimdi de belediyenin büyük zarar ettiğini ifade ederek personel maaşlarına zam yapabilmek için belediye meclisinin borçlanma isteğini kabul etmesi gerektiğine değindi. Yavaş'ın ABB'nin resmi internet sitesinden yayınlattığı duyuruda, "EGO'nun aylık zararı 300 milyon TL'ye yaklaşmıştır. ASKİ tarihinde ilk kez Meclis'te -5 MİLYAR TL bütçe yapılmıştır. Metro kesintileri artırılmıştır. Hal böyle iken, rutin işlerin devamı ve zorunlu olmamasına rağmen kötü ekonomik koşullarda yanınızda olmak adına yaptığımız maaş artışı çalışması diğer projelerimizi de etkileyecektir. Bu yüzden kredi çekmek zorunlu olmuştur." ifadelerine yer verildi.

"ABB'Yİ YANDAŞ ÇİFTLİĞİNE ÇEVİRDİNİZ İNSANLARIN HAKLARINI ÖDEMEDİNİZ"



Yavaş'ın beceriksizliğine tepki gösteren Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan şöyle devam etti:



"Ortağı olduğunuz partilerin ilçe teşkilatlarına yaranmak için belediye bünyesine 18 bin 500 personel aldınız. Bu personelin birçoğunun bankamatik personeli olduğunu herkes biliyor, Ayağınızı niye yorganınıza göre uzatmadınız. ABB'yi yandaş çiftliğine çevirdiniz. 25 yıl boyunca AK Partili isimler tarafından yönetilen ABB'yi toplamda 3 milyar 250 milyon borçla devir aldınız. 2019 yılında başkanlık koltuğuna oturduğunuzda ilk 100 günde 136 milyon bütçe fazlası verdik diyerek algıyı başlattınız. Yayınladığınız 100 gün kitapçığında ASKİ'nin toplam borcu 482 milyon, EGO'nun toplam borcu ise 3 milyar olarak görünüyor. Hiçbir ülkede ulaşım işletmeleri kâr etmez, kamu hizmeti kâr amacı gütmez, sistemli bir şekilde çalışarak bunu asgari düzeye indirir ve bu zararı hiç bir zaman çalışan personelin sırtına yüklemez. Hani Allah'ın verdiği nimetten para kazanılmaz diyordunuz. Hani belediyenin kaynakları doğru kullanıldığı takdirde hiçbir sıkıntı çekmeyeceğinizi söylüyordunuz. Yılsonuna kadar devletten belediyeye en az 20 milyar TL daha kaynak gelecek. Bu kaynakla memur maaşının rahatlıkla ödeyebilirsiniz. Bunca kaynağa bunca söze rağmen EGO Genel Müdürlüğü, 2020'de Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan tam 57 milyon 100 bin Euro'luk kredi aldı. Yetmedi Garanti Bankası'ndan vadesi 31 Aralık 2026'da dolacak olan 500 milyar liralık kredi kullandı. ASKİ de aynı şekilde Garanti Bankası'ndan, 5 yıl vadeli, 1 yıl geri ödemeli ve değişken faizli 350 milyar TL kredi çekti. Yine ASKİ üzerinden Denizbank'tan 500 milyon lira, Yapı Kredi Bankası'ndan 200 milyon lira, Türkiye İş Bankasından da 120 milyar kredi çektiniz. Bu kadar para toplayıp 4 yılda Ankara'ya tek bir çivi çakmadınız. Çalışanların hak ettiği parayı vermediniz. EYT'lilerin kıdem tazminatlarını ödemediniz. Ücretli öğretmenlerin haklarını dahi vermediniz."