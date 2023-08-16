Kalp krizi geçiren polis memuru son yolculuğa uğurlandı

Ankara il Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru İbrahim Tanyıldız, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Ölüm haberini Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından duyurdu.
ANKARA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDE TÖREN
Polis Memuru İbrahim Tanyıldız, İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen cenaze töreni Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Tanyıldız'ın ailesi ve çalışma arkadaşları katıldı. Keçiören Yayla Mahallesi Muhammediye Camisinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığında ebediyete uğurlandı.