AK Partili Özcan, Yavaş’ın maskesini düşürdü: Halk Ekmek’te rüşvet skandalı

"YAVAŞ SIFIRDAN İKİ TANE PARK YAPTI, YEŞİL BELEDİYECİLİK YAVAŞ İÇİN SÖYLEMDEN ÖTEYE GEÇEMEDİ"

Yavaş'a karşı ilçe belediyelerinin yaptığı yatırımları sıralayan Özcan şunları kaydetti: "Yavaş her mahalleye 'kreş yapacağım' dedi ama yapmadı. Bizim 2014 yılında Cumhurbaşkanımızın katılımı ile açılışını yaptığımız yeri tekrar açtılar. Açtıkları yer de Ahmetler Çocuk Kulübü. Kuzey Yıldızı Yüzme Havuzu'nu biz açtık. Ama Yavaş tekrar mehter takımı vs. getirip, gösteriler yapıp, tabelasını değiştirerek açılışını yaptı. Madem bu kadar hizmetseverler Ankara'da BELPA'ya tüm sistemleri eksiksiz bir şekilde teslim edilen, her şeyi çalışır durumda olan Buz Paten Pisti neden çürütülüyor? 3 senedir bu tesis çürümeye terk edilmiş durumda. Oysa BELPA'ya teslim edilmeden 20 gün önce bu tesis yarışmalara ev sahipliği yaptı. AK Parti her zaman eser üretti. Biz artık basit gördüğümüz eserlerin bahsini bile yapmıyoruz. Ama bunlar tabelasını değiştirip biz yaptık diye reklamını yapıyorlar. Benim Güdül belediyem 80 milyon ile 7 tane park yaptı. Haymana Belediyem 83 milyon bütçe ile 25 park yaptı. Ama Yavaş 58 Milyar bütçe ile 2 tane park yaptı. Kendisine bu parklar için teşekkür ederim. Ancak Yeşil belediyecilik Yavaş için bir söylemden öteye geçmedi. Ankara 2019 yılına kadar hizmette 30 büyükşehir arasında ilk 10'da yer alırken şimdi bütçesinin 5 Milyar 756 Milyonu halka hizmet olarak sunmuş. Şu anda Ankara 27'nci sırada. Ankaralı Yavaş'ın Ankara'ya gösterdiği değer bu."