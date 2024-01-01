İletişim Başkanlığı’ndan Dezenformasyon Bülteni: İddialar tek tek çürütüldü

Bazı kesimlerin milletin ortak değer ve hassasiyetleri üzerinden sistematik ve yıpratıcı dezenformasyon faaliyeti yürüttüğü, bazı sosyal medya kullanıcılarının ise bilgi eksikliği nedeniyle asılsız iddiaları yaydığı belirtilen bültende, şu bilgilere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Kupa finali için Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerine ek gelir sağlama önerisinde bulunmuş ve bir teklif hazırlamıştır. İki kulüp başkanı, Ağustos 2023'te kupa finali için TFF'ye sözlü vekalet vermiştir. 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasının en iyi teklifi veren Suudi Arabistan'da oynanması, tamamen kulüpler ve TFF tarafından ortak bir kararla belirlenmiş ve organize edilmiştir. Organizasyonun öncesinde TFF ile Suudi Arabistanlı yetkililer arasında sahada ve tribünlerde uyulacak kural ve esaslara ilişkin 20 Ekim 2023'te bir protokol üzerinde mutabakata varılmıştır."

Ortak kararın ardından maçın 29 Aralık 2023'te oynanmasının planlandığı anımsatılan bültende, "Sözleşmede FIFA, AFC, UEFA ve diğer uluslararası futbol düzenleyici ve yönetici kuruluşların kurallarının geçerli olacağı belirtilmiştir. TFF ve Suudi Arabistan yetkilileri, müsabaka bir milli maç olmamasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı olması dolayısıyla İstiklal Marşı okunması ve Türk bayraklarının kullanılması konularında uzlaşıya varmışlardır. Kulüpler, maçın hemen öncesinde takımların sahaya ısınmak için Mustafa Kemal Atatürk tişörtleriyle çıkma ve üzerlerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerinin yazılı olduğu pankartlarla çıkma taleplerinin TFF ile Suudi yetkililer arasında daha önceden yapılan protokole eklenmesini talep etmişlerdir." açıklaması yapıldı.

Suudi yetkililerin daha önce TFF ile yapılan anlaşmayla uluslararası yönetmelik ve düzenlemeleri gerekçe göstererek maçın hemen öncesindeki bu talepleri mevcut protokole eklemeyi kabul etmediği belirtilen bültende, şunlar kaydedildi:

"Bu gelişmeler neticesinde Türkiye kamuoyunda konu sosyal medyada gündeme gelmiş ve konuyla ilgili dezenformasyon üretildiği tespit edilmiştir. Devletimizin kurumlarına ve milletimizin değerlerine yönelik tasvip edilmesi mümkün olmayan hakaretamiz ifadelerin kullanıldığı görülmüştür. 'Maç başlarken İstiklal Marşı okunmayacağı ve Türk bayraklarının sahaya alınmadığı' iddiaları, taraflardan elde edilen bilgiler doğrultusunda Dezenformasyonla Mücadele Merkezimizce yalanlanmıştır."