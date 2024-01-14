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Giriş Tarihi: 14.1.2024 15:37 Son Güncelleme: 14.1.2024 15:42

Başkan Erdoğan BAE Devlet Başkanı ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Başkan Erdoğan BAE Devlet Başkanı ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Al Nahyan, askerlerimize yönelik terör saldırısı nedeniyle başsağlığı dileklerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletti. Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin teröre karşı birliktelik mesajları da görüşmede karşılıklı olarak ifade edildi.

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Başkan Erdoğan BAE Devlet Başkanı ile görüştü
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