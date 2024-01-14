Türkiye kahramanlarını uğurluyor! Pençe-Kilit şehitlerimiz için memleketinde tören...

Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında oluşturulan üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 vatan evladı, şehadete ulaştı. Şırnak'ta yapılan askeri törenin ardından kahraman şehitlerimiz memleketlerine uğurlandı. Şehit İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar için baba ocağı Ordu'da cenaze töreni yapıldı...

2021'DE BABASINI KAYBETMİŞ

On binler, şehit ailesini acı gününde yalnız bırakmadı. 8 aylık eğitimin ardından göreve başlayan ve 4 kardeş olan şehit Murat Atar'ın bekar olduğu, babası Vahip Atar'ın 2021'de motosiklet kazası geçirdiği ve hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Ailenin en küçüğü olan Atar'ın babasının vefatının ardından asker olmaya karar verdiği açıklandı.

Türkiye şehitlerini uğurluyor | Video

ŞEHİT BABASINDAN YÜREK YAKAN SÖZLER: ŞEHİTLERİMİZ İÇİN DUA EDİN

Şehit Muhammet Tunahan Ercin için de memleketi Eskişehir'de tören yapıldı. 27 yaşında bekar olan şehit Ercin'in Türk bayrağına sarılı naaşını gören yakınları gözyaşlarını tutamadı. Bir yıldır görevde olan Ercin'in acı babasının sözleri yürekleri yaktı. Emekli polis memuru Nazif Ercin evladı için tüm Türkiye'den dua istediğini açıkladı.

Cenazede oğlunun tabutuna sarılan ve fotoğrafını öpen Ercin, "Birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Türk halkına sesleniyorum şehitlerimiz için dua etsinler. Oğlum hep mağaralarda girmediğimiz yer kalmadı terörü temizleyeceğiz dedi. Türk askerinin polisinin yanında yer alsınlar. Kandil günü aramıştı benim asker oğlum kandilimi kutladı. Üç aylara başladık dua edin dedi. Ondan sonra bu üzücü olay gerçekleşti. Allah sabır versin bize" ifadesini kullandı.

YAZIN DÜĞÜN YAPACAKTI...

Pençe Kilit Operasyonu'nda şehadete eren Piyade Üsteğmen Gökhan Delen için memleketi Aksaray'da cenaze töreni düzenlendi. Baba Bayram Delen ile anne Zeynep Delen, evlatlarının tabutuna uzun uzun sarıldı. On binler, şehit ailesine destek olmak ve şehidimize dua etmek için cenazenin yapıldığı camiye akın etti.

2018 yılında subay olarak göreve başlayan Gökhan Delen'in çatışmalardan kısa süre önce ailesini aradığı ortaya çıktı. 10 Şubat'ta doğum gününü kutlayacak olan Şehit Delen'in bir kız arkadaşı olduğu ve yaz aylarında düğün planladığı öğrenildi.