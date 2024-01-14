Pençe-Kilit şehitlerimiz için memleketlerinde tören | Video

Türkiye, Kuzey Irak'tan gelen haberle yıkıldı... Pençe-Kilit Operasyonu'nda kapsamında oluşturulan üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 vatan evladı, şehadete ulaştı. Kahramanlarımız, Şırnak'ta düzenlenen askeri tören sonrası memleketlerine uğurlandı. Baba ocaklarında yapılan cenaze törenlerinde ise gözyaşları bir an olsun durmadı. Şehit İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar için memleketi Ordu'da, Şehit Muhammet Tunahan Ercin için Eskişehir'de, Piyade Üsteğmen Gökhan Delen için de Aksaray'da cenaze töreni yapıldı.