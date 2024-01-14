Türkiye şehitlerini uğurluyor | Video

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin taciz ve sızma girişimi sonucu şehit olan 9 askerden 6’sı bugün ebediyete uğurlanıyor. Kahraman şehitlerimizden Muhammed Tunahan Evcin Eskişehir'de, Murat Atar ise Ordu'da toprağa veriliyor.