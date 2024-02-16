First Lady’lerden Gazze için güç birliği mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan önceki gün yapılan ziyaret kasamında, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin eşi Entissar Amer ile bir araya geldi. Görüşmede İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşanan insanlık trajedisinden etkilenen çocuklara yönelik atılması planlanan adımlar ele alındı. Emine Erdoğan, Gazze için tüm ülkelerin güçlerini birleştirmesi gerektiğini de vurguladı. Emine Erdoğan ve Entissar Amer Gazze'ye gönderilmek üzere hazırlanan gıda kolilerinden birinin üzerine "Sizi çok seviyoruz" yazarak imzaladı.